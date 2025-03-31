Песков назвал «чудовищным» осквернение могилы военкора «Известий»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «непозволительным» и «чудовищным» поджог места захоронения военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, чудовищно, возмутительно и мы самым решительным образом осуждаем такие действия»,— сказал господин Песков во время конфколла с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Журналист погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР). 28 марта его похоронили на кладбище в поселке Нижнегорском. Глава Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что в ночь на сегодня, 31 марта, неизвестные подожгли могилы военкора и трех военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине. Огнем были сильно повреждены венки и могильные кресты. Региональные органы МВД и СКР возбудили уголовные дела, сейчас идет поиск подозреваемых.

Полина Мотызлевская