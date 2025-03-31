В Ростове может появиться бренд «Вписка»

Ростовское издательство «Геодом» подал заявку в Роспатент на регистрацию брендов «Вписка» и Vpiska для использования в играх и игрушках. Заявка была подана в марте, но пока не рассмотрена, сообщается на информационном портале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Геодом» Фото: ООО «Геодом»

Издательство планирует использовать новые бренды для широкого спектра товаров: настольных игр, погремушек, игрушечных пистолетов, игрушек-антистресс и плюшевых медведей.

«"Геодом" — это детское издательство с 20-летним опытом работы. В портфеле компании более 700 наименований интеллектуальной печатной продукции, включая атласы, карты и обучающие пособия. Издательство также предлагает развивающие игры, товары с дополненной реальностью и решения на основе искусственного интеллекта»,— рассказал учредитель компании Сергей Замиховский.

Николай Аксенов