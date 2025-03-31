Новые сидения для болельщиков установили в Новороссийске на стадионе «Строитель»

На стадионе «Строитель» в Новороссийске установили новые сидения для болельщиков на трибуне за счет муниципальных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Стадион "Строитель" — основная тренировочная база для юных футболистов спортивной школы "Черноморец". Здесь еженедельно проводятся матчи региональных Первенств по футболу и городские турниры среди детей и взрослых, поэтому комфорт спортсменов и болельщиков стоит в приоритете»,— написал господин Кравченко.

По его словам, на стадионе продолжается подготовка к предстоящему футбольному сезону. В настоящее время ведутся работы по обустройству новой системы освещения.

Алена Воробьева