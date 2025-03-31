Молодости расширяют границы

Свыше трети россиян поддерживают повышение предельного возраста молодежи до 40 лет. В основном за эту идею выступают женщины — примерно 40% опрошенных. А среди мужчин таковых 29%, следует из результатов исследования портала SuperJob. Поддержал такую инициативу и министр здравоохранения Михаил Мурашко, назвав ее рациональной. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе повысила порог молодежи на год — до 45 лет. И добавила новую категорию — «люди преклонного возраста» вместо «пожилых». Это те, кому от 61 года до 75 лет. С чем связан пересмотр границ молодости? И какие экономические последствия возможны после таких корректировок? Выясняла Аэлита Курмукова.

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За последнее столетие человечество заметно помолодело. По крайней мере, на бумаге. В России эта социальная группа прописана в законе «О молодежной политике». В категорию входят те, кому от 14 до 35 лет. Такая же возрастная молодежь в ЮАР и Кении.

В зависимости от страны цифры заметно отличаются. В Новой Зеландии, например, молодые — до 24 лет. ООН, кстати, признает, что «универсального понятия нет». Но предлагает считать молодежью людей от 15 до 24 лет. Организация экономического сотрудничества и развития — до 29 лет. Этой планки долгое время придерживалась и Всемирная организация здравоохранения. Но семь лет назад из классификации вдруг исчез «зрелый возраст», а верхняя граница молодежи поднялась с 29 лет сразу до 44 лет, и сейчас это уже 45.

Причина тому, как поясняется в пресс-релизе ВОЗ, улучшение здоровья, качество медицины, увеличение репродуктивных возможностей и работоспособности на протяжении более длительного периода. А это значит, что страны будут и дальше повышать пенсионный возраст, замечает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец: «Есть страны, как Россия, где продолжительность жизни немного выше 70 лет, а есть страны, где сильно за 80: Япония, Италия, например. Плюс сдвигается срок выхода на пенсию. При повышении средней продолжительности жизни до 85 лет мы можем увидеть увеличение требования по производственному стажу, например, до 70 лет.

И чем позже выход на пенсию, тем меньше страховые взносы по пенсионному страхованию».

Россия взяла курс на постепенное увеличение пенсионного возраста. Но уже через три года он достигнет 65 лет для мужчин, и 60 лет для женщин. При этом в стране низкие показатели рождаемости, несмотря на попытки правительства улучшить демографическую ситуацию. И проблему эту решить непросто, считает заведующий Лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ГУ-ВШЭ Алексей Белянин: «Демографическая тенденция такая, что в России на одного работающего через 15 лет будет без малого два человека нетрудоспособного возраста. Никаких пенсий нормальных на это не хватит. Какие способы есть, кроме повышения пенсионного возраста и снижения уровня жизни? Активное стимулирование людей к собственным пенсионным накоплениям.

ВОЗ это и делает, она говорит, мол, вы, 40-летние, теперь уже молодежь, имейте в виду, что вам еще до пенсии пахать и пахать».

Россияне готовы работать, только вот компании неохотно берут возрастных сотрудников даже при кадровом дефиците. Проблемы с трудоустройством начинаются уже у тех, кого ВОЗ сейчас признал молодежью, говорит партнер агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Если до этого мы говорили, что 35-45 лет — это идеальная история, которая востребована всеми компаниями, то на данный момент, как мы слышим, — вообще до 40.

А после 40 все, сотрудник уже работать не хочет. Как правило, такое представление о старости возникает у молодых руководителей. Компания рассчитывает взять работника надолго, а, значит, когда он будет уже в возрасте, насколько он будет эффективен? Бесполезно доказывать. По большинству кандидатов вынуждены падать по деньгам, искать менее привлекательные предложения, потому что они не могут себя трудоустроить».

Социологи уже сейчас говорят, что работодатели должны пересмотреть возрастную планку персонала. Но отношение к этому должно меняться на государственном уровне, замечают собеседники “Ъ FM”. А пока этого нет, убедить собственников бизнеса взять человека с опытом и экспертизой, пусть и далекого от новых технологий, будет непросто.

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Аэлита Курмукова