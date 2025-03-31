Минздрав одобрил создание единого стандарта работы школьных врачей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что министерство здравоохранения поддержало ее идею об установлении единого стандарта работы школьных врачей. По ее словам, ведомство готовит новую редакцию приказа, в котором актуализирует требования к школьным медпунктам и конкретизирует обязанности школьных медработников. Кроме того, Минздрав поддержал введение для школьных врачей тех же льгот, какие имеют врачи-педиатры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Рада, что предложения услышаны и будут реализованы. Считаю эти решения особенно важными для Камчатки и всех дальневосточных регионов. И приложу все усилия к тому, что бы выездная диспансеризация была начата с удаленных поселков Камчатки и Дальнего Востока»,— сказала госпожа Яровая.

Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях регулирует приказ Минздрава №822H от 5 ноября 2013 года. Согласно документу, в школах должен быть обустроен медицинский блок, состоящий из кабинета врача-педиатра и процедурного кабинета. Приказ содержит требования к оснащению медицинских блоков и формулирует виды медицинской помощи, которые должны оказываться врачами в школах.

Госпожа Яровая в феврале 2025 года указывала, что в приказе отсутствуют единые требования к медработникам, трудоустроеным в школах. Кроме того, школьные врачи, не работающие в штате медорганизации, лишаются надбавок и льгот, отмечает вице-спикер. Вице-спикер также заявляла, что стандартизировать работу школьных врачей в том числе важно на фоне роста «школьно-обусловленных расстройств здоровья» (близорукость, нарушения осанки, сколиозы, невротические расстройства и др.).

Полина Мотызлевская