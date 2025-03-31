На Ставрополье аннулировали разрешение на строительство многоквартирного дома

Прокуратура Невинномысска признала незаконным разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Проверка показала, что при выдаче разрешения не были учтены нормы по парковочным местам, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Разрешение было выдано администрацией города в марте 2024 года. В проекте строительства предусмотрены недостаточное количество парковок: они не соответствуют нормативным требованиям региона и муниципалитета. Это нарушает градостроительное законодательство.

Прокурор обратился в суд с иском о признании разрешения на строительство незаконным, и его требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда сейчас находится под контролем прокуратуры.

Николай Аксенов