Британцы предпочтут увольнение возвращению в офисы на полную неделю

Почти половина работающих в Великобритании специалистов (48%) готова подать заявление об уходе, если работодатель заставит их вернуться в офисы на полную рабочую неделю. Среди специалистов-женщин этот процент даже выше — 58%. Такие данные приводит в своем исследовании рекрутинговая компания Hays. Результаты исследования публикует газета The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

75% сотрудников предпочитает гибридный график работы, когда они проводят в офисе только часть недели. Сейчас он используется в 77% компаний. Самый распространенный вариант — 3 дня в офисе, его используют 25% компаний. Опрос проводился среди компаний со штатом более 8 тыс. человек.

Главным фактором желания больше работать из дома 77% специалистов называют стоимость проезда до места работы. 66% работодателей опасаются негативных последствий, если они будут заставлять сотрудников возвращаться на полную неделю в офис. И 52% компаний говорят, что продуктивность тех, кто работает из офиса, и тех, кто работает из дома, одинакова. Тем не менее 25% участвовавших в опросе компаний уже призвали сотрудников почаще бывать в офисе.

Как отметила операционный директор Hays Пэм Линдси-Данн, работодателям необходимо осознать, что они рискуют потерять лучших специалистов, если они сделают обязательным возвращение в офисы.

Алена Миклашевская