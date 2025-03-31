За 5 лет количество самозанятых в Сочи выросло в 12 раз

За последние 5 лет количество самозанятых в Сочи выросло почти в 12 раз, а число субъектов МСП увеличилось почти на 5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Предпринимательская активность в Сочи демонстрирует положительную динамику с начала 2025 года. По официальным данным, прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составил 481 единицу, а число самозанятых увеличилось на 1,6 тыс. человек.

Сейчас в Сочи действуют 39,5 тыс. субъектов МСП и 73,9 тыс. самозанятых граждан. Около 72% малого и среднего бизнеса представлено индивидуальными предпринимателями. Учитывая специфику курортного города, основная часть предпринимателей занята в сферах торговли, услуг и туристической отрасли. За 2023 и 2024 годы был выявлен стабильный прирост числа предпринимателей — более 2 тыс. новых субъектов ежегодно.

На курорте предприниматели могут получить льготные займы до 5 млн руб. на срок до 3 лет по ставке до 6,5%. В 2024 году было выдано 15 таких займов на общую сумму 41 млн руб., а с начала 2025 года — четыре займа на 9,7 млн руб.

Фонд развития бизнеса Краснодарского края в 2024 году предоставил сочинским предпринимателям 42 поручительства на сумму 348,8 млн руб., что позволило привлечь кредиты на 652 млн руб. В 2025 году поручительства на сумму 28,5 млн руб. получили два предпринимателя, что обеспечило им доступ к кредитам на 43 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в середине февраля число самозанятых в Сочи за месяц увеличилось на 1 тыс. человек. В декабре 2024 года на курорте насчитывалось более 71 тыс. самозанятых, в феврале их число превысило 72 тыс.

Мария Удовик