Belavia и Utair организуют перелеты из Минска и Гомеля в города России
Авиакомпании Belavia и Utair заключили код-шеринговое соглашение по организации перелетов из двух городов Беларуси — Минска и Гомеля — в российские города, сообщили в пресс-службе Utair.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как рассказал российский перевозчик, рейсы из Беларуси будет совершать Belavia до аэропортов Екатеринбурга, Сочи, Казани, Санкт-Петербурга и московского Внуково. Аэропорты этих городов станут стыковочными, далее по всем собственным маршрутам рейсы будет обслуживать Utair.
На текущий момент на сайте Belavia доступен рейс в Екатеринбург из Минска.
Напомним, в Екатеринбурге с 26 по 28 марта прошли Дни Минска. В рамках программы состоялись экономический форум, ярмарка продовольственных товаров минских производителей, концертная программа с выступлением творческих коллективов из Беларуси и спортивные соревнования по волейболу. Свою продукцию представили порядка 15 белорусских предприятий.