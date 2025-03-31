Belavia и Utair организуют перелеты из Минска и Гомеля в города России

Авиакомпании Belavia и Utair заключили код-шеринговое соглашение по организации перелетов из двух городов Беларуси — Минска и Гомеля — в российские города, сообщили в пресс-службе Utair.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал российский перевозчик, рейсы из Беларуси будет совершать Belavia до аэропортов Екатеринбурга, Сочи, Казани, Санкт-Петербурга и московского Внуково. Аэропорты этих городов станут стыковочными, далее по всем собственным маршрутам рейсы будет обслуживать Utair.

На текущий момент на сайте Belavia доступен рейс в Екатеринбург из Минска.

Напомним, в Екатеринбурге с 26 по 28 марта прошли Дни Минска. В рамках программы состоялись экономический форум, ярмарка продовольственных товаров минских производителей, концертная программа с выступлением творческих коллективов из Беларуси и спортивные соревнования по волейболу. Свою продукцию представили порядка 15 белорусских предприятий.

Ирина Пичурина