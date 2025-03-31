«Нижегородская ярмарка» потратит 850 млн рублей на ремонт части главного дома

АО «Нижегородская ярмарка» заключило договор на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Главный ярмарочный дом» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Стоимость договора составила 850 млн руб. Закупку провели у единственного поставщика, исполнитель работ не указан. Подрядчику необходимо разработать проектную документацию и провести сами работы по реставрации и приспособлению для современного использования помещений первого этажа и помещений № 66-93 второго этажа здания. Срок исполнения контракта — до конца 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году из главного дома ярмарки съехала мультимедийная выставка «Россия — моя история». Освободившееся помещение предполагается использовать под конгрессно-выставочную деятельность, магазины сувениров и заведения общепита.

В марте 2025 года стало известно, что АО «Корпорация развития Нижегородской области» выкупит 49% голосующих акций АО «Нижегородская ярмарка» для реструктуризации задолженности.

В июне 2025 года на ярмарке пройдет Форум регионов Беларуси и России, на который ожидают президентов обеих стран.

Галина Шамберина