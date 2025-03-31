В Новосибирске ввели скоростные ограничения для электросамокатов
В Новосибирске власти ввели ограничения скорости для электросамокатов. Соответствующее постановление, регламентирующие эксплуатацию на улицах города средств индивидуальной мобильности (СИМ), подписал мэр Максим Кудрявцев.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Согласно новым правилам, на велодорожках и велосипедных зонах скорость СИМ не должна превышать 20 км/ч, на велодорожках в парках культуры и отдыха — 15 км/ч, в районах с высокой интенсивностью движения и в зонах, прилегающих к образовательным организациям, — 10 км/ч, в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками, — 5 км/ч.
Кроме того, на тротуарах шириной менее 2,25 метров использование электросамокатов запрещается. Также запрет распространяется на территории Монумента Славы и Сквера Славы. Помимо этого, документ устанавливает правила парковки. «На площадках для размещения появится разметка. Все СИМ должны быть оснащены номерными знаками, позволяющими идентифицировать их с помощью комплексов фото- и видеофиксации»,— сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.
Как писал «Ъ-Сибирь», о том, что власти Новосибирска разработали регламент для эксплуатации на улицах города СИМ, стало известно 21 марта.