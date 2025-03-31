В Новосибирске ввели скоростные ограничения для электросамокатов

В Новосибирске власти ввели ограничения скорости для электросамокатов. Соответствующее постановление, регламентирующие эксплуатацию на улицах города средств индивидуальной мобильности (СИМ), подписал мэр Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, на велодорожках и велосипедных зонах скорость СИМ не должна превышать 20 км/ч, на велодорожках в парках культуры и отдыха — 15 км/ч, в районах с высокой интенсивностью движения и в зонах, прилегающих к образовательным организациям, — 10 км/ч, в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками, — 5 км/ч.

Кроме того, на тротуарах шириной менее 2,25 метров использование электросамокатов запрещается. Также запрет распространяется на территории Монумента Славы и Сквера Славы. Помимо этого, документ устанавливает правила парковки. «На площадках для размещения появится разметка. Все СИМ должны быть оснащены номерными знаками, позволяющими идентифицировать их с помощью комплексов фото- и видеофиксации»,— сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», о том, что власти Новосибирска разработали регламент для эксплуатации на улицах города СИМ, стало известно 21 марта.

Александра Стрелкова