Суицид по-московски

Председатель бюро по изучению личности самоубийц и самоубийств профессор Николай Бруханский выступил в Доме врача с докладом об итогах индивидуального обследования 359 случаев оконченных и неоконченных самоубийств за период с 1 декабря 1923 года по 1 мая 1924 года. Обследование было проведено врачами больниц, районными психиатрами при участии студентов факультета общественных наук МГУ, вовлеченных в эту работу профессором Гернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель бюро по изучению личности самоубийц и самоубийств профессор Николай Бруханский

Фото: wikipedia.org Председатель бюро по изучению личности самоубийц и самоубийств профессор Николай Бруханский

Фото: wikipedia.org

Итоги обследования таковы. По полу самоубийцы распределяются следующим образом: женщин — 208, мужчин — 151, из них на долю женщин приходится 54 оконченных случая, на долю мужчин — 85 оконченных случаев. Другими словами, в то время как у женщин мы имеем 25% оконченных случаев самоубийства, у мужчин количество оконченных случаев значительно выше и достигает 60%.

Впрочем, по мнению профессора Бруханского, принципиального различия между оконченными и неоконченными случаями нет, так как при оказании медицинской помощи покушавшимся на самоубийство почти у всех было констатировано тяжелое или опасное для жизни состояние здоровья.

По образованию самоубийцы распределяются следующим образом: женщин неграмотных — 13, малограмотных — 29, с низшим образованием — 57, со средним образованием — 66, с высшим — 31, неизвестно — 7. Мужчин неграмотных — 5, малограмотных — 10, с низшим образованием — 83, со средним — 31, с высшим — 17, невыясненных — 5.

Социальный состав самоубийц был таким. Среди женщин: служащих — 32, безработных — 33, домашних хозяек — 59, прислуг — 15, проституток — 11, учащихся (главным образом студенток) — 24, работниц — 7, торговок — 7. Среди мужчин: служащих — 63, безработных — 22, учащихся — 13, ремесленников и торговцев — 13, рабочих — 21, военных — 21, иждивенцев — 12, прислуги — 2, воров — 2.

Из служащих значительную группу составляют заведующие складами и разные доверенные лица. Половина из них в момент самоубийства или покушения на самоубийство обвинялись в преступлениях по должности.

Что касается рабочих, то в большинстве случаев, как отмечено обследованием, речь идет о лицах, страдающих хроническим алкоголизмом.

Наряду с алкоголизмом не менее серьезной причиной является безработица.

203 случая приходится на возраст до 30 лет, и в отношении профилактики самоубийств в первую очередь нужно иметь в виду молодежь.

Об изучении самоубийств в Москве писали в 1925 году «Известия»

Материал подготовил Алексей Алексеев