Свердловчанке ограничили свободу после гибели сына во время пожара в деревне

Жительнице Свердловской области назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы после гибели сына во время пожара в частном доме в деревне Хомутинина, сообщили в областном СКР. Она признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Следствие установило, что 40-летняя жительница проявила неосторожность при топке домашней печи, в результате чего в доме возник пожар. Рядом с очагом возгорания находился двухлетний мальчик, который быстро надышался продуктами горения и умер на месте происшествия.

Напомним, 10 декабря в Талицком районе, в деревне Хомутинина, во время пожара погиб двухлетний ребенок, который в доме остался один. Мама ребенка была с ожогами доставлена в больницу — перед пожаром она на несколько минут вышла во двор, чтобы накормить скотину, а отец в это время был на работе.

Ирина Пичурина