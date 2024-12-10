В Свердловской области на пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок

В Талицком районе Свердловской области, в деревне Хомутинина, во время пожара погиб двухлетний ребенок, который в доме остался один. Мама ребенка с ожогами доставлена в больницу, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На пожаре в Талицком районе Свердловской области погиб двухлетний ребенок Фото: МЧС России На пожаре в Талицком районе Свердловской области погиб двухлетний ребенок Фото: МЧС России На пожаре в Талицком районе Свердловской области погиб двухлетний ребенок Фото: МЧС России Следующая фотография 1 / 3 На пожаре в Талицком районе Свердловской области погиб двухлетний ребенок Фото: МЧС России На пожаре в Талицком районе Свердловской области погиб двухлетний ребенок Фото: МЧС России На пожаре в Талицком районе Свердловской области погиб двухлетний ребенок Фото: МЧС России

Как уточняется в сообщении, пожар произошел в частном доме на площади 100 кв. м. В его тушении участвовали семь специалистов, три единицы техники.

По факту гибели ребенка Талицкий межрайонный СО СУ СКР по Свердловской области начал проверку. По предварительным данным, пожар произошел внутри дома. Отец ребенка был на работе, а мать на несколько минут вышла во двор, чтобы накормить скотину. Вернувшись, она обнаружила задымление и быстро распространяющийся огонь. На место ЧП были вызваны пожарные.

«Сообщение о возгорании частного дома поступило в дежурную часть территориального ОВД в 11.20. Незамедлительно на место были направлены сотрудники полиции. В 14.05 поступило сообщение, что в ходе тушения пожара обнаружено тело ребёнка. Семья на профилактических учётах не состояла»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас следователи СКР и сотрудники МЧС выясняют обстоятельства несчастного случая. Для определения точных причин возгорания и смерти ребёнка будут проведены необходимые экспертные исследования.

Анастасия Таначева