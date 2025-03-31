В Челябинске запущено первое в РФ производство сверхбольших гнутых стеклопакетов

Челябинская компания «Модерн гласс» запустила первое в России производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов длиной до 12 м. Объем инвестиций в проект превысил 2 млрд руб., из которых 1,4 млрд — это льготный заем, предоставленный федеральным Фондом развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба фонда.

На средства займа предприятие приобрело производственную линию с двусторонней печью закалки, которая позволяет выпускать моллированные (от лат. mollio — размягчаю, плавлю) сверхбольшие стеклопакеты, в том числе L- и S-образной формы, а также гнутые интерьерные перегородки, балконные и лестничные ограждения. Ежегодно «Модерн гласс» планирует изготавливать до 12 тыс. кв. м крупноформатной гнутой продукции. Моллированные стеклопакеты используют в проектах небоскребов, аэропортов, торговых комплексов, бизнес-центров.

«В перспективе трех лет мы рассчитываем войти в пятерку мировых лидеров-производителей крупноформатных стеклоизделий строительного назначения сложной формы. На сегодняшний день в России такие изделия не производят, а в Европе есть только два завода-изготовителя стеклопакетов такого размера»,— прокомментировал управляющий директор ООО «Модерн Гласс» Антон Войцехович.

Первые партии продукции челябинский завод направил на объекты в Москву — бизнес-центры «Твист» и «Дубининский», клубный дом «Брюсов», а также на винный завод в Геленджике. Компания намерена занять больше половины рынка сверхбольших гнутых стеклопакетов в России, а в перспективе планирует экспорт в Азербайджан, Армению, Грузию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Саудовскую Аравию и Узбекистан

Стекло для изготовления моллированных стеклопакетов на челябинский завод поставляют предприятия «Ларта Гласс» из Ростовской области и «Салаватстекло» из Башкортостана, которые также являются заемщиками ФРП.

Это уже третий льготный заем, предоставленный Фондом развития промышленности» компании «Модерн гласс». Первый кредит в размере 500 млн руб. предприятие направило на модернизацию производства архитектурных и оконных стеклопакетов из ламинированного и закаленного стекла длиной до 6 м. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с помощью второго займа на 1,58 млрд руб. компания запустила первое в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 м.