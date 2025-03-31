Ветеран из Ставропольского края скончался на 100-м году жизни

На Ставрополье скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Обрященко, которому 1 июля 2025 года исполнилось бы 100 лет. Об этом сообщили в краевом совете ветеранов пограничной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Иван Яковлевич родился в селе Мамаевка Прикумского района Ставропольского края. В 1943 году он начал службу старшиной заставы в составе 123-го пограничного полка Северо-Кавказского фронта, участвуя в боях на территории Ставрополья.

26 марта 1944 года его полк вышел на государственную границу СССР с Румынией. Именно Иван Обрященко вместе с двумя красноармейцами установил первый пограничный столб на освобожденном участке границы, что зафиксировано в фотографиях учебников по истории.

После войны Иван Яковлевич продолжил службу в 19-м погранотряде Молдавии. Уйдя в запас в 1953 году, он вернулся на Ставрополье и активно трудился до конца жизни. В некрологе отмечается, что память о нем будет навсегда сохранена в сердцах тех, кто его знал.

Николай Аксенов