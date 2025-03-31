В Ярославле предложили ввести льготу для ветеранов труда на проезд в электричках

В Ярославской области предлагается ввести льготный проезд для ветеранов труда в жд-транспорте пригородного сообщения и на внутреннем водном транспорте общего пользования в летний период. Проект закона 27 марта был внесен в облдуму депутатами из фракции КПРФ Еленой Кузнецовой и Валерием Байло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Депутаты предлагают дать возможность ветеранам труда ездить на приусадебные участки за 50% от стоимости проезда в период с 1 мая по 30 сентября. Для реализации этого предложения потребуется 5,6 млн руб. из областного бюджета. Источником доходов депутаты называют увеличение поступлений от государственной пошлины.

Ранее Валерий Байло сообщал, что давно добивается льготного проезда для ветеранов труда. В марте 2023 года аналогичный законопроект был отклонен.

Алла Чижова