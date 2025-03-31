Ледокол «Евпатий Коловрат» освободил изо льдов шесть гражданских судов

Ледокол Тихоокеанского флота «Евпатий Коловрат» освободил изо льдов шесть гражданских судов, зажатых у побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ладислав Карпов / ТАСС Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

«Ледокол "Евпатий Коловрат" Тихоокеанского флота (ТОФ) оказал помощь гражданским судам, которые в течение 10 дней были зажаты льдом в акватории Камчатского залива. В ледовом плену вблизи порта Усть-Камчатск оказалось шесть судов. Это морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно»,— говорится в сообщении ТОФ (цитата по ТАСС).

В пресс-службе рассказали, что администрация Камчатского края обратилась к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине с просьбой помочь застрявшим судам. Расстояние от края ледяного поля до берега составляло около 13 км. Спасательная операция проведена успешно.

Ледокол «Евпатий Коловрат» приняли в состав ТОФ в июле 2024 года. Ледокол построен по проекту 21180М в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз». Его водоизмещение — 4000 т, длина — 82 м, ширина — 19 м. Скорость полного хода — 14 узлов, экипаж — 30 человек, автономность — 30 суток, а толщина преодолеваемых льдов — 1,5 метра.

13 марта ТОФ провел учения по спасению экипажа аварийной подлодки в Авачинской бухте у побережья Камчатки. В ходе маневров экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин» успешно осуществил поиск стенд-макета, лежащего на глубине около 20 м.