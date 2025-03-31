23-летняя жительница Нижнекамска лишилась 886 тыс. руб., полагая, что продлевает договор на услуги мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнекамка потеряла 886 тыс рублей, думая, что продлевает договор на связь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Нижнекамка потеряла 886 тыс рублей, думая, что продлевает договор на связь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей сотовой компании. Звонившая рассказала, что срок действия сим-карты истекает и для продления обслуживания необходимо ввести код, который поступит в СМС-сообщении.

Позже с девушкой связался еще один человек, представившийся сотрудником портала Госуслуг. Он сообщил, что ее личный кабинет был якобы взломан, а на ее имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы избежать финансовых потерь, собеседник предложил оформить заем самостоятельно и перевести деньги на «защищенные счета».

Поверив в происходящее, потерпевшая оформила кредит в банке, а также заняла деньги у знакомых и перевела всю сумму на счета, указанные мошенниками.

Артём Дергунов