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Администрацию Бавлов обязали привести в порядок 318 участков для многодетных семей

Органы местного самоуправления в Бавлинском муниципальном районе Татарстана обязали привести в порядок 318 участков земли для многодетных семей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

В результате проверки выяснилось, что на участках отсутствует водоснабжение, а на прилегающих дорогах имеются ямы, выбоины и заросли.

Суд признал бездействие исполнительного комитета Бавлинского района Татарстана незаконным и потребовал привести участки и дороги в эксплуатационное состояние.

Дарья Сайфиева

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