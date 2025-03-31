Более 4 млн жителей Кубани прошли медосмотры в 2024 году

В 2024 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп населения прошли более 4 млн жителей Краснодарского края, включая взрослых и детей. Этот показатель на 600 тыс. превысил результаты предыдущего года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным медучреждений, у взрослого населения в структуре выявленных заболеваний лидируют патологии системы кровообращения, органов пищеварения и сахарный диабет. У несовершеннолетних жителей региона специалисты чаще всего диагностировали заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, соединительной ткани, а также нервной системы.

Ранее «Ъ-Кубань сообщал, что с начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли 59 тыс. жителей Краснодарского края. Профилактический медосмотр прошли 33,6 тыс. женщин и 25,2 тыс. мужчин.

Анна Гречко