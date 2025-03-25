С начала года репродуктивную диспансеризацию прошли 59 тысяч жителей Кубани

С начала 2025 года в Краснодарском крае диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли 58,8 тыс. жителей региона. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в Министерстве здравоохранения края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди прошедших диспансеризацию с начала января 33,6 тыс. женщин и 25,2 тыс. мужчин. Как рассказали в Министерстве, репродуктивная диспансеризация направлена на выявление факторов риска и заболеваний, которые могут могут оказать негативное влияние на способность к зачатию ребенка и его вынашиванию. Она проводится для жителей региона от 18 до 49 лет в течение года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в 2024 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли 304 тыс. жителей. В том числе 173,5 тыс. женщин и 130,6 тыс. мужчин. У 66,2% не выявили никаких заболеваний и факторов риска.

Алина Зорина