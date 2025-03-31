МИД Китая: тарифы США не повлияют на импорт российской нефти

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что возможное введение Соединенными Штатами тарифов в отношении нефти из России не сможет помешать стране осуществлять ее импорт. Об этом господин Го заявил прессе в ходе брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов»,— сказал представитель китайского МИДа (цитата по ТАСС). Он добавил, что единственный приемлемый для Китая выход из сложившегося кризиса — это диалог и переговоры.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что был «взбешен» после слов российского президента Владимира Путина об Украине. Господин Трамп добавил, что будет считать Россию виновной, если стороны не подпишут перемирие. В таком случае США введут вторичные пошлины на всю российскую нефть, а компании, занимающиеся ее импортом, не смогут вести бизнес в Америке.

Подробнее об угрозах американского президента — в материале «Ъ» «Дональд Трамп давит на нефтяное».