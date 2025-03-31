В Челябинске мемориал «Вечный огонь» отключат от газа
В центре Челябинска отремонтируют мемориал «Вечный огонь». В целях обеспечения безопасности принято решение об отключении газоснабжения, сообщает пресс-служба администрации города.
Ремонт памятника запланирован с 31 марта по 5 апреля в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центр историко-культурного наследия выполнит замену облицовочных плит.
На время работы «Вечный огонь» перенесут во временную капсулу, а мемориал отключат от газоснабжения.