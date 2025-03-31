«Угрозы пошлинами — главный инструмент переговоров»

Заявление Дональда Трампа о «злости» на Россию и угрозы ввести «вторичные пошлины» широко обсуждаются в мире. Кто-то усматривает здесь «финский след», кто-то напоминает, что сам президент США сомневается в легитимности украинского лидера. И почти все считают слова господина Трампа лишь продолжением его привычного способа вести переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Почему Трамп разозлился на Путина?

Никто в США не говорит о необратимом развороте в отношениях между Трампом и Путиным. Трамп, возможно, еще оставался под влиянием разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом. Стубб посетил Трампа в Мар-а-Лаго в субботу и произвел на него впечатление не только отличной игрой в гольф. Финский президент еще, как говорят, предложил Трампу установить крайний срок для начала режима прекращения огня.

Дональд Трамп заявил, что он «очень зол» на Владимира Путина по поводу Украины

Резкий разворот произошел после того, как Путин попытался оспорить законность Владимира Зеленского… Трамп раньше называл президента Украины диктатором… Финляндия указала, что, возможно, именно она сыграла роль в том, что Трамп вмешался. За день до интервью Трамп провел время в Мар-а-Лаго во Флориде с финским коллегой Александром Стуббом. Как заявили в офисе Стубба, в рамках этого неофициального визита два лидера вместе позавтракали и пообедали, а потом сыграли в гольф.

Трамп критикует Путина и угрожает противникам новыми пошлинами, стремительно приближаясь к крайнему сроку 2 апреля

Президент Дональд Трамп стремительно несется к назначенному им самим крайнему сроку — 2 апреля — введения масштабных пошлин и угрожает дополнительными пошлинами зарубежным противникам, но при этом выражая открытость к новым сделкам… Резко критический тон Трампа в отношении Путина контрастирует с его собственными словами о президенте Украины Владимире Зеленском и призывами Трампа к проведению выборов в этой охваченной войной стране… Президент давно верит в действенность пошлин — и угрозы введения пошлин — как главного инструмента переговоров.

Трамп угрожает России вторичными пошлинами, если сделки по Украине не будет

Комментарии Трампа в воскресенье показали недовольство Белого дома российским президентом в связи с тем, что переговоры по урегулированию войны на Украине продолжаются без явного прогресса... Резкие высказывания Трампа в адрес Москвы — нечто новое от президента США, который в течение нескольких недель обвинял украинского президента Владимира Зеленского в нежелании заключать сделку... Трамп ранее угрожал России новыми тарифами и санкциями, если она будет сопротивляться соглашению, но распространение торговых санкций на покупателей российской нефти в других странах усилит давление на Путина.

Трамп: у Путина есть «психологический срок», чтобы согласиться на прекращение огня

Вскоре после того, как американский президент выразил недовольство Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил поздно вечером в воскресенье, что у России есть «психологический срок» на то, чтобы согласиться на прекращение огня на Украине. Трамп сказал, что, по его мнению, Россия не втягивает США в конфликт, а Путин «хочет заключить сделку». После чего перешел к критике Владимира Зеленского, предположив, что тот колеблется в вопросе предоставления США доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц