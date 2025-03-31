Американец Илья Малинин признан лучшим фигуристом года

Международный союз конькобежцев (ISU) признал двукратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Илью Малинина фигуристом года. Церемония вручения премии ISU Skating Awards прошла в Бостоне, где ранее завершился чемпионат мира по фигурному катанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

В текущем сезоне 20-летний Малинин выиграл чемпионат мира, финал Гран-при и чемпионат США. Его короткая программа, поставленная на трек Running американского рэпера NF, признана «самой зрелищной». Постановщик этой программы Ше-Линн Бурн получила приз в номинации «Хореограф года»

Родители и тренеры Ильи Малинина — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — признаны «Лучшими тренерами года».

В номинации «Дуэт года» победили трехкратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс (2023, 2024, 2025). «Новичками года» признаны представители Узбекистана Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, ранее представлявшие Россию. На прошедшем чемпионате мира они заняли десятое место.

Олимпийский чемпион 1984 года в мужском одиночном катании — американец Скотт Хэмилтон — получил приз за вклад в развитие фигурного катания.

Таисия Орлова