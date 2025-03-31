«Росгосстрах»: 10% полисов онкострахования приходится на рак толстой кишки

Рак толстой кишки занимает третье место среди самых распространенных онкологических заболеваний после рака груди и матки — на него приходится более 10% страховых случаев по полисам окнострахования. Об этом говорится в пресс-релизе «Росгосстраха» (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году «Росгосстрах» оплачивал лечение колоректального рака в российских клиниках в среднем на сумму 1,25 млн руб. на один страховой случай. Помощь по самому дорогостоящему случаю составила 3,8 млн руб. «Пациенту колоректального рака в российских клиниках»,— говорится в релизе компании.

Колоректальный рак — название группы злокачественных новообразований, которые развиваются из эпителия кишечной стенки. К ним относят злокачественные опухоли ободочной, сигмовидной и прямой кишки.

Ежегодно в России диагностируют 60 тыс. случаев колоректального рака. В 2021 году онкозаболевание занимало вторую позицию по количеству заболеваний у мужчин с долей 12,4%, а у женщин с долей 15,8% делил первую строку с раком молочной железы. Важным компонентом борьбы с такими заболеваниями является скрининг. По данным Минздрава, при своевременной диагностике 90% больных колоректальным раком можно вылечить.

Полина Мотызлевская