Трамп намерен срубить посаженную демократами 200-летнюю магнолию у Белого дома

Магнолию, посаженную у Белого дома седьмым президентом США Эндрю Джексоном, намерены срубить. Президент США Дональд Трамп заявил, что она представляет угрозу безопасности. Он уточнил, что речь идет о магнолии, которая попала в Белый дом из резиденции бывшего президента в Теннесси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zuma \ TASS Фото: Zuma \ TASS

«Это дерево находится в ужасном состоянии, представляет серьезную угрозу безопасности у входа в Белый дом, и его нужно убрать. Этот процесс начнется на следующей неделе, и его заменят другим, очень красивым деревом»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что древесину срубленной магнолии сохранят, чтобы ее можно был использовать «для других высоких и благородных целей».

Эндрю Джексон занимал пост президента в 1829–1837 годы. Считалось, что он посадил две магнолии в честь своей жены Рэйчел, которая умерла в 1828 году за несколько месяцев до его вступления в должность. Однако исторические фото свидетельствуют, что деревья появились у Белого дома в 1860-х, следует из данных службы национальных парков США.

Что еще вызвало недовольство господина Трампа, читайте в материале «Ъ» «Вам возвращаю мой портрет».