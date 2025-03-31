Проезд по трассе Алексеевское – Альметьевск стал платным

На автомобильной дороге Алексеевское — Альметьевск, которая является частью трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5), начали взимать плату. Об этом сообщили на официальном сайте трассы.

Стоимость проезда для легковых автомобилей (до 2 м высотой) составит 4,5 руб. за 1 км, для машин до 2,6 м — 6,75 руб. за 1 км.

Водители грузовиков и автобусов с двумя осями и высотой от 2,6 м заплатят 9 руб. за 1 км, а для грузовиков и автобусов с тремя осями проезд будет стоить 18 руб. за 1 км. Полная поездка по всей трассе обойдется в 653 руб.

Скоростную трассу Алексеевское — Альметьевск в Татарстане запустили 26 декабря 2024 года. Ее длина составляет 145 км.

Для ее строительства в Татарстане изъяли два участка площадью более 377 тыс. кв. м, где были расположены коровник на 400 голов, склады зерна и сена, зерноток и сеть трубопроводов.

Кроме того, были изъяты 22 участка «Татнефти» общей площадью более 14 тыс. кв. м и еще один участок площадью более 3200 кв. м.

Дарья Сайфиева