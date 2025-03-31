В Стерлитамаке построят ФОК за 630 млн рублей

Администрация Стерлитамака проводит конкурс на строительство круглогодичного физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга» с бассейном и залами для занятий теннисом, баскетболом и физкультурой по концессионному соглашению. Предельная стоимость объекта ограничена 630 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Инициатором создания спорткомплекса стало ООО «Городские строительные технологии». Администрация Стерлитамака признала возможной реализацию концессионного соглашения на условиях компании.

Как следует из документации конкурса, инвестиции концессионера в объект составят как минимум 237,8 млн руб. На строительство комплекса будет предоставлен капитальный грант в размере не менее 392,5 млн руб., 331 из которых будет выделено из федерального бюджета, около 49 млн руб. — республиканское финансирование, 11,8 млн руб. — муниципальные средства.

Концессионер получит участок в аренду для строительства. Проектирование объекта необходимо завершить до июня этого года. Строительство планируется в 2025 и 2026 годах.

С 2027 по 2056 год концессионер будет эксплуатировать построенный спорткомплекс. По условиям проекта соглашения он вправе сдавать объект полностью или частично в аренду третьим лицам для получения дохода, предоставлять платные услуги в сфере физкультуры и спорта, а также здравоохранения, общественного питания и рекламы.

Наталья Балыкова