В Ярославле впервые построят детсад за внебюджетные деньги
В Ярославле в рамках комплексного развития незастроенной территории в районе улицы Моховой и 1-ой Шоссейной застройщик за свои деньги построит детский сад. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
Также в мэрии подчеркнули, что застройщик проведет и расселение аварийного жилья за внебюджетные средства. Речь идет о доме №24б по улице 1-ой Шоссейной, попавшем в зону застройки.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что застройщиком выступает костромское ООО «Инвестиционная компания Альтернатива». Планируется малоэтажная и среднеэтажная застройка (многоквартирные дома не выше 8 этажей).