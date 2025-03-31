В Ярославле впервые построят детсад за внебюджетные деньги

В Ярославле в рамках комплексного развития незастроенной территории в районе улицы Моховой и 1-ой Шоссейной застройщик за свои деньги построит детский сад. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Также в мэрии подчеркнули, что застройщик проведет и расселение аварийного жилья за внебюджетные средства. Речь идет о доме №24б по улице 1-ой Шоссейной, попавшем в зону застройки.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что застройщиком выступает костромское ООО «Инвестиционная компания Альтернатива». Планируется малоэтажная и среднеэтажная застройка (многоквартирные дома не выше 8 этажей).

Алла Чижова