В Магнитогорске электросамокатчик сбил местную жительницу с собакой

Госавтоинспекция Магнитогорска ищет электросамокатчика, который сбил местную жительницу с собакой. Пострадавшей назначено лечение, сообщает пресс-служба ГАИ.

ДТП произошло в девять часов вечера 29 марта в районе Ленина, 69. Магнитогорец на электросамокате наехал на собачий поводок. Державшая его 40-летняя местная жительница упала и получила травмы. После этого электросамокатчик скрылся с места аварии.

Госавтоинспекция также ищет возможных очевидцев происшествия.