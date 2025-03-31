Найден проектировщик разворотного кольца трамвая возле «Рио»

В Ярославле договор на разработку проекта для временного разворотного трамвайного кольца с контактной сетью заключен с ООО «СПС». Информация размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Речь идет о кольце около ТРЦ «Рио» на Ленинградском проспекте. Заказчиком работ выступает АО «Яргорэлектротранс». На разработку проекта у подрядчика уйдет 30 дней, цена контракта составляет 499 тыс. руб. Построить кольцо планируется не позже второго квартала 2025 года.

Как сообщает портал Yarnews, разворотное кольцо будет открыто раньше закрытия на ремонт трамвайного путепровода у «Автодизеля».

Алла Чижова