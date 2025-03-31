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Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки

В Елабуге суд приостановил работу пекарни «Любимая печка» на 30 суток из-за двух случаев кишечной инфекции у покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки

Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам проведенного специалистами санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены следующие нарушения:

  • отсутствие четкой последовательности (поточности) технологических процессов в производственном цехе;
  • недостаточное количество посуды для обработки сырья;
  • прием продуктов без маркировки;
  • повреждения настенного покрытия в помещениях производства.

Кроме того, лабораторные исследования готовой продукции выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах пирогов с рыбой. В связи с этим из оборота изъять четыре партии продукции общим весом 34,2 тыс. кг.

Окончательный диагноз у заболевших — кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Ранее сообщалось, что кафе быстрого питания в Казани было закрыто на 30 суток после того как у одного из посетителей была выявлена кишечная инфекция.

Артём Дергунов

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