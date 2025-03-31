В Елабуге суд приостановил работу пекарни «Любимая печка» на 30 суток из-за двух случаев кишечной инфекции у покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам проведенного специалистами санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены следующие нарушения:

отсутствие четкой последовательности (поточности) технологических процессов в производственном цехе;

недостаточное количество посуды для обработки сырья;

прием продуктов без маркировки;

повреждения настенного покрытия в помещениях производства.

Кроме того, лабораторные исследования готовой продукции выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах пирогов с рыбой. В связи с этим из оборота изъять четыре партии продукции общим весом 34,2 тыс. кг.

Окончательный диагноз у заболевших — кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Ранее сообщалось, что кафе быстрого питания в Казани было закрыто на 30 суток после того как у одного из посетителей была выявлена кишечная инфекция.

Артём Дергунов