Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки
В Елабуге суд приостановил работу пекарни «Любимая печка» на 30 суток из-за двух случаев кишечной инфекции у покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Работа пекарни в Елабуге приостановлена на 30 суток из-за кишечной палочки
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По итогам проведенного специалистами санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены следующие нарушения:
- отсутствие четкой последовательности (поточности) технологических процессов в производственном цехе;
- недостаточное количество посуды для обработки сырья;
- прием продуктов без маркировки;
- повреждения настенного покрытия в помещениях производства.
Кроме того, лабораторные исследования готовой продукции выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах пирогов с рыбой. В связи с этим из оборота изъять четыре партии продукции общим весом 34,2 тыс. кг.
Окончательный диагноз у заболевших — кишечная инфекция неустановленной этиологии.
Ранее сообщалось, что кафе быстрого питания в Казани было закрыто на 30 суток после того как у одного из посетителей была выявлена кишечная инфекция.