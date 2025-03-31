Волгоградка пойдет под суд за гибель на пожаре трех детей и своей матери

Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела о гибели на пожаре трех маленьких детей и пожилой женщины (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, 25 января этого года фигурантка оставила опекаемых детей в квартире со своей престарелой матерью. В дневное время несовершеннолетние играли там с зажигалкой, в результате чего произошло возгорание. На пожаре погибли дети в возрасте 4 и 5 лет и 78-летняя женщина.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что они отравились угарным газом. Выяснилось, что очаг возгорания находился на втором ярусе кровати, где дети играли с зажигалкой. Специалисты направят уголовное дело в суд.

Павел Фролов