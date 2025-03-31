В Кисловодске канатную дорогу закроют на три недели

В Кисловодске временно приостановили работу канатной дороги в Национальном парке. Ограничение на посещение будут действовать с 31 марта по 21 апреля из-за проведения плановых работ, сообщил глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

«Это необходимо для регламентных работ, которые обеспечат безопасность и комфорт при дальнейших подъемах и спусках»,— отметил господин Моисеев.

Канатная дорога в Кисловодске была построена в 1973 году. Она соединяет Средний и Горный парки, а верхняя станция расположена на горе Малое седло. Длина дороги превышает 1,5 км, время в пути — около 8 минут.

Ранее Кисловодск вошел в десятку популярных направлений для отдыха в апреле и мае.

Николай Аксенов