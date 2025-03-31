Транспортная полиция расследует мошенничество с навигационными фонарями

Как сообщили в управлении МВД на транспорте по ПФО, сотрудники транспортной полиции выявили мошенничество в особо крупном размере при поставке навигационного оборудования федеральному бюджетному учреждению.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, с которым был заключен контракт, предоставил подложный сертификат о стране происхождения товара и его изготовителе. За счет этого учреждение переплатило за навигационные фонари. Сумма ущерба превысила 1,5 млн руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Поставщику, если его вина впоследствии будет доказана в суде, грозит до десяти лет лишения свободы.

Иван Сергеев