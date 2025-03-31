Ставропольский медуниверситет получил предписание от УФАС

Антимонопольная служба Ставрополя выдала предписание Медуниверситету из-за нарушений при закупке макетов автомобилей скорой помощи. Заказчик установил излишние требования для участников торгов, включая обязательное предоставление сертификата о происхождении товара, сообщает пресс-служба УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Продукция не входит в перечень товаров, требующих такого сертификата. Эти действия нарушают закон о государственных закупках, и ведомство вынесло предписание для устранения нарушений»,— следует из сообщения ведомства.

Действия вуза признали нарушением федерального закона о закупках. За это УФАС выдал учреждению предписание.

Николай Аксенов