2024 год: АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии

Реализация благотворительных проектов и социально-значимых программ является одним из ведущих направлений социальной политики АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова (дочернее общество АО «НК «Нефтиса»). В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «САФМАР», основанным известным российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым, компания оказывает постоянную поддержку общественно значимым проектам в Удмуртии, системно помогает учреждениям образования и здравоохранения, вкладывает средства в строительство и ремонт спортивных объектов, реконструкцию культурных и религиозных зданий в разных районах республики. В 2024 году на благотворительные цели компания направила более 241,8 млн руб.

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Партнерство Удмуртской Республики и Михаила Гуцериева началось еще в 2003 году, за это время в реализацию различных благотворительных инициатив на территории Удмуртии было вложено более 3,5 млрд руб. Сегодня это сотрудничество активно развивается, а благотворительные проекты фонда «САФМАР» в регионе продолжает курировать АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова.

Одним из самых масштабных объектов, которые построены в рамках благотворительной программы в 2024 году, стал физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Игра, общая стоимость работ составила порядка 380 млн руб., строительство комплекса было начато в декабре 2022 года. Новый спорткомплекс площадью 3087,4 м оснащен 25-метровым бассейном, спортзалом, кабинетами медицинского и лабораторного назначения, буфетом и административными помещениями. Кроме этого, у спорткомплекса предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории, построена автомобильная парковка.

«Хочу выразить слова благодарности нашим партнерам и лично Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, всей его команде не только потому, что выделили большой бюджет и смогли построить долгожданный спортивный комплекс. А потому, что вся команда Гуцериева относится к Удмуртии очень искренне»,– сказал Александр Бречалов 7 февраля 2025 года на Церемонии открытия спорткомплекса «Витязь».

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Спортивное направление имеет особое значение для БФ «САФМАР», так как развитие спортивной инфраструктуры и проведение спортивных массовых мероприятий повышают интерес граждан к активному здоровому образу жизни, увеличивают число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

С 2017 года в Удмуртии действует Соглашение между Правительством Удмуртии и БФ «САФМАР» по поддержке детско-юношеского хоккея. В 2024 году на это направление выделено 16 млн руб., на которые в республике проведены три массовых детских турнира:

Турнир имени М. Т. Калашникова – в нем участвуют более 1200 юных хоккеистов от 7 до 18 лет из городов и районов Удмуртии. Это самый массовый проект в детском любительском хоккее, аналогов которого нет в России. Он создает возможности для начинающих хоккеистов проявить себя на ледовой арене и раскрыть свои спортивные таланты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Белкамнефть» Фото: Пресс-служба АО «Белкамнефть» Турнир по следж-хоккею им. М. Т. Калашникова – в нем в 2024 году участвовали 100 спортсменов с особенностями здоровья из разных регионов России. Соревнования имеют межрегиональный статус и являются этапом отбора в юниорскую паралимпийскую сборную команду России.

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Ежегодно между районами присутствия производственной деятельности АО «Белкамнефть» им. А. А.Волкова распределяется значительная благотворительная сумма в размере 17 млн руб. Так, в рамках благотворительной программы БФ «САФМАР» в городах и районах региона оказана поддержка спортивным, образовательным, культурным и социальным бюджетным учреждениям. По инициативе органов местного самоуправления много благотворительных проектов в регионе имеют спортивную направленность.

В Каракулино по просьбе жителей БФ «САФМАР» вложил средства в ремонт спортивного клуба «Атлет». Вопрос об обустройстве борцовского зала стоял в селе давно. Спортсменов, занимающихся вольной борьбой в Каракулинском районе много, есть и значительное число желающих освоить этот вид спорта, но в райцентре не было полноценной площадки для таких занятий. Генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков осенью 2022 года взял этот вопрос в работу, Администрация района подобрала отдельное помещение, которое долгое время не использовалось, и уже в 2024 году на средства БФ «САФМАР» в клубе «Атлет» сделан ремонт, вложения в который составили 2,2 млн руб.

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Долгое время в «Каракулинской школе для обучающихся с ОВЗ» ждали помощи по обустройству спортзала: нужно было отремонтировать пол и систему вентиляции, сделать отмостку здания. С помощью БФ «САФМАР» на сумму более 1 млн руб. удалось создать в спортзале, где занимаются дети с особенностями развития, хорошие условия для проведения уроков физкультуры и адаптивных спортивных занятий.

«Благодарим Вас за ваше внимание и понимание, за отзывчивость и участие в жизни школы. Желаем нашим благотворителям благополучия, успеха и удачи во всех делах»,– написала директор школы Альбина Ильина в адрес БФ «САФМАР».

Не остается без внимания и свободный досуг детей на улице. Так, в селе Якшур-Бодья обустроена детская площадка на территории спортшколы. Площадка будет работать круглогодично, что позволит занять детей и подростков в любое время года. Для площадки на 800 тыс. руб. приобретено и установлено оборудование: спортивный воркаут-комплекс, качалка на пружине «Виндсерф», скамейки, геопластические объемные игровые формы. На 2025 год запланирован 2 этап реализации проекта на сумму 700 тыс. руб.

Уже сейчас площадка пользуется большой популярностью, в среднем в сутки площадку посещает более 60 детей дошкольного и школьного возраста. Для взрослых сопровождающих здесь созданы места, где можно будет пообщаться и подождать играющих ребят.

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Детская площадка стала в 2024 году подарком от БФ «САФМАР» городу Сарапулу. Она расположена рядом с Молодежным центром и укомплектована баскетбольной стойкой, качелями «Гнездо», стенкой для лазанья, каруселями и скамейками. На ней установлено противоскользящее безопасное покрытие из резиновой крошки. На 2025 год запланировано продолжение ее обустройства, общая сумма проекта составит 850 тыс. руб. Также приобретено оборудование для детской школьной площадки в деревне Каменное Завьяловского района, где сделаны турники, скалодромная стенка, канатный комплекс на сумму 700 тыс. руб.

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Еще один спортивный проект направлен на развитие лыжного спорта. Для Спортшколы Воткинского района, где тренируются 657 детей, приобретены на сумму 400 тыс. руб. четыре мультифункциональных магнитных тренажера «Deonis» отечественного производства с регулировкой нагрузки. Это оборудование очень важно для оптимизации тренировок и выхода юных воткинских спортсменов на более высокий уровень.

Не менее важна для Удмуртии благотворительная поддержка в сфере дошкольного и школьного образования: учреждения нуждаются в ремонтах, укреплении материально-технической базы, приобретении современного оборудования.

В Боярском детском саду Каракулинского района произведен капитальный ремонт кровли на 850 тыс. руб., в детском саду села Галаново заменено напольное покрытие, сделан монтаж подвесного потолка, проведена покраска потолка, заменены аварийные перегородки – на это БФ «САФМАР» выделен 1 млн руб. А детский сад №32 города Сарапула получил новую мебель – кровати и шкафы, которые сделали помещения детского учреждения красивыми и комфортными.

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Уже не первый год БФ «САФМАР» помогает приобретать современную ученическую мебель и новое технологическое оборудование для учебных заведений учреждений допобразования. Так, в МБОУ «Камбарская СОШ №3 им. Героя РФ Ю. Г. Курягина» на сумму более 700 тыс. руб. приобретено 40 ученических регулируемых столов и 80 ученических регулируемых стульев.

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В Дом детского творчества Каракулинского района при помощи БФ «САФМАР» на сумму 720 тыс. руб. приобретено оборудование для выращивания растений во вновь созданную эколабораторию «Эко-логика». Здесь обучающиеся смогут заниматься выращиванием различных растений, цветов, кустарников. Первые выращенные саженцы цветов планируется посадить весной у памятников героям Великой Отечественной Войны и в других исторических местах села Каракулино.

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Также приобретено оборудование в Молодежный центр Сарапульского района в село Сигаево, где оборудован современный медиа-центр с видеостудией, помощь составила 588 тыс. руб., в медкабинеты Каракулинского района закуплено необходимое оборудование, в ряд школ Малопургинского района приобретена оргтехника и силовые тренажеры, в Увинском районе закуплено оборудование для молодежного коворкинга.

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Поддержка и повышение качества работы учреждений культуры является одним из направлений реализации благотворительной программы фонда «САФМАР», особенно важна эта поддержка для сельских домов и центров культуры, музеев, библиотек.

В 2024 году в Шарканском районе на средства БФ «САФМАР» в 1,2 млн руб. приобретены кресла в зрительный зал Национального центра удмуртской культуры «Быгы». Деревня Старые Быги – одна из самых известных деревень Удмуртии. С 2013 года в деревне реализуется международная программа «Культурные столицы финно-угорского мира», ежегодно здесь проходит Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг», развивается проект «Деревня будущего». Обновленный зал Центра культуры уже стал центром притяжения жителей всего района.

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В Музее истории Каракулинского района сохраняют культурное наследие предков и стараются развивать туристические маршруты, поэтому БФ «САФМАР» помог музею в приобретении уличного стенда для фотовыставок с подсветкой, который укомплектован интерактивным дисплеем, витриной и программным обеспечением, общая сумма поддержки составила 584 тыс. руб.

БФ «САФМАР» ведет большую благотворительную программу «Нерушимые святыни», по которой свой первозданный вид обретают храмы, мечети, монастыри, а также поддерживается содержание уникальной архитектуры и убранства религиозных мест.

Прихожане города Камбарки с нетерпением ждут завершение реставрации Храма святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 15 октября 2024 года стало новой знаменательной вехой в восстановлении Храма – над его колокольней поднят православный крест. Активная реставрация Храма идет с 2019 года, при поддержке БФ «САФМАР» установлен купол храма, воссоздана колокольня. При помощи специалистов АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова подбираются уникальные строительные материалы, готовятся инженерные решения, чтобы восстановить храм в соответствии с историческим проектом. Сейчас в церкви уже идут богослужения и продолжаются реставрационные работы, объем которых в 2024 году составил 1 млн руб.

Епископ Сарапульский и Можгинский Павел освятил крест, благословил его установку на колокольню Храма и сказал: «Поздравляю всех горожан с праздником Воздвижения Креста и завершением очередного этапа восстановительных работ в Храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Мы всегда помним, что это стало возможным благодаря трудам и усилиям неравнодушных людей и значительной помощи БФ «САФМАР».

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В 2023 году в Удмуртии восстановили Благовещенский Собор города Воткинска, в котором в свое время крестили великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. 6 января 2024 года в соборе прошла первая рождественская служба. Сейчас в Соборе продолжена реставрация, и БФ «САФМАР» выделил 500 тыс. руб. на работы по укладке на пол плитки из керамогранита.

Каждый год поддерживается БФ «САФМАР» Центральная мечеть города Ижевска, где на благотворительные средства ведется ремонт, и Храм Святого Великомученика и целителя Пантелеимона в селе Каракулино, построенный белкамовцами при благотворительной поддержке Михаила Гуцериева в 2006 году.

БФ «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова на протяжении многих лет реальными делами и приоритетами своей благотворительной деятельности подтверждают искреннюю заинтересованность в социально-экономическом развитии Удмуртии. В 2025 году БФ «САФМАР» направит на благотворительные цели в Удмуртской Республике порядка 167 млн руб.