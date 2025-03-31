В Башкирии экс-полицейский обвиняется в получении взятки в 2,5 млн рублей

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя начальника отдела МВД России по Мелеузовскому району, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 51-летнем Александре Заварзине.

По версии следствия, с июля 2014 года по апрель 2018 год фигурант уголовного дела систематически получал взятки от предпринимателя на общую сумму 2,5 млн руб. за покровительство незаконной деятельности по демонтажу неэксплуатируемых металлических трубопроводов на территории района. Взятки передавались как лично, так и через посредника. В свою очередь полицейский блокировал проверки в отношении бизнесмена, не изымал у него строительную технику, а в иных случаях возвращал ее предпринимателю. Преступление выявили сотрудники УСБ МВД республики.

В ходе следствия полицейский уволился по собственному желанию, однако по иску прокуратуры суд изменил формулировку на увольнение в связи с утратой доверия.

Также проверка надзорного ведомства установила ,что на банковские счета экс-полицейского поступали суммы выше его официального дохода. По заявлению прокуратуры суд обязал обвиняемого выплатить в бюджет 10 млн руб. По ходатайству прокуратуры на две квартиры, земельный участок, гаражный бокс, банковские счета обвиняемого наложен арест.

«В ходе предварительного расследования действиям взяткодателя также дана правовая оценка», — отмечается в релизе СКР.

Майя Иванова