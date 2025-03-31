Экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска отправили в колонию

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде шести лет и девяти месяцев колонии общего режима, а также запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет и девяти месяцев, сообщает прокуратура Челябинской области.

Рината Кучитарова в декабре 2022 года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году он намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра Челябинска, определив стоимость работ в сумме более 122 млн руб. Затем председатель комитета заключил контракт с одной из компаний, оказав ей содействие, и дополнительные соглашения стоимостью более 97 млн руб., после чего принял выполненные работы. Ущерб муниципалитету составил более 32 млн руб.