В Лабинском районе чиновницу уволили за непотизм

Лабинская межрайонная прокуратура добилась увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка исполнения антикоррупционного законодательства выявила, что в одной из сельских администраций района начальник отдела в 2023–2024 годах имела в подчинении собственную дочь, занимавшую должность ведущего специалиста. Чиновница не предприняла мер для урегулирования конфликта интересов и создавала для родственницы благоприятные условия, что противоречит требованиям закона «О противодействии коррупции», отметили в надзорном органе.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры глава сельского поселения принял решение об увольнении должностного лица в связи с утратой доверия.

Вячеслав Рыжков