В Челябинской области самый большой рост зарплат на производстве промоборудования

В первом квартале 2025 года работодатели Челябинской области в сфере производства промышленного оборудования предлагали соискателям среднюю зарплату в 117,2 тыс. руб. Этот показатель вырос на 85% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Avito. Работа».

Сфера производства промоборудования также стала лидером в рейтинге по приросту зарплат в начале 2025-го на Южном Урале. Средние зарплатные предложения за год также заметно увеличились в гостиничном бизнесе и туризме. Работодатели готовы платить 64,6 тыс. руб., что на 77% больше, чем в первом квартале 2024-го.

На третьем месте по росту зарплат оказалась сфера управления персоналом. Потенциальным сотрудникам в среднем предлагают 80,6 тыс. руб. Прирост за год составил 57%.