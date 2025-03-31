«Пермские медведи» завершили чемпионат попаданием в плей-офф

Завершился чемпионат России по гандболу в Суперлиге. «Пермские медведи» свой заключительный поединок провели в Саратове, где обыграли местный клуб СГАУ со счетом 30:27. Обе команды претендовали на выход в плей-офф перед матчем, но пермяки оказались сильнее и заняли пятое итоговое место в турнирной таблице. Это позволило «медведям» включиться в борьбу за главный трофей сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница клуба в соцсети Фото: страница клуба в соцсети

Первым соперником подопечных Валентина Бузмакова будет клуб «Виктор» из Ставрополя, который пермская команда обыграла дома в предыдущей встрече.