Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дон импортировали более 1,3 тысячи тонн табака

В Ростовскую область было доставлено более 1,3 тыс. тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Табачное сырье из Бразилии, Индии, Бангладеша, Италии и Малави было доставлено на склад временного хранения в Батайске автомобильным транспортом. Кроме того, все товары соответствуют нормам законодательства о карантине растений.

После проверок вся продукция была выпущена в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовскую область на склад временного хранения в Батайске и Новошахтинске поступило 140 тонн фисташек из Ирана.

Снежана Стодольская

Новости компаний Все