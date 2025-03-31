На Дон импортировали более 1,3 тысячи тонн табака

В Ростовскую область было доставлено более 1,3 тыс. тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Табачное сырье из Бразилии, Индии, Бангладеша, Италии и Малави было доставлено на склад временного хранения в Батайске автомобильным транспортом. Кроме того, все товары соответствуют нормам законодательства о карантине растений.

После проверок вся продукция была выпущена в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовскую область на склад временного хранения в Батайске и Новошахтинске поступило 140 тонн фисташек из Ирана.

Снежана Стодольская