В Ростовскую область импортировали 140 тонн орехов из Ирана
В Ростовской области на склад временного хранения в Батайске и Новошахтинске поступило 140 тонн фисташек из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ
Орехи были доставлены в соответствии с действующими нормами карантина растений.
Уточняется, что после проверок продукция была допущена к обращению.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сначала года на Дону импортировали более 900 тысяч цветов.