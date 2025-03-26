В Ростовскую область импортировали 140 тонн орехов из Ирана

В Ростовской области на склад временного хранения в Батайске и Новошахтинске поступило 140 тонн фисташек из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Орехи были доставлены в соответствии с действующими нормами карантина растений.

Уточняется, что после проверок продукция была допущена к обращению.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сначала года на Дону импортировали более 900 тысяч цветов.

Снежана Стодольская