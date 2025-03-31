Депутат СГД прокомментировал обыски у замглавы Тольятти Юлии Бановой

Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов прокомментировал в своем Telegram-канале обыски, прошедшие поздно вечером 28 марта у заместителя главы Тольятти по социальным вопросам Юлии Банновой. По мнению депутата, правоохранительные органы всерьез взялись за сферу образования в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kprftlt.ru Фото: kprftlt.ru

Как сообщалось ранее, обыски у высокопоставленной чиновницы оказались связаны с возбуждением уголовного дела в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в мошенничестве.

«По версии следствия, в 2021 году подозреваемая дала указание бухгалтеру о внесении в табели ложных сведений об отработанном времени сотрудниками, в соответствии с которыми им была начислена дополнительная подработка. Полученные деньги передавались руководству детского сада»,— сообщили в региональном СУ СКР.

Во время обысков в горадминистрации была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. Это направление, которое курирует госпожа Баннова.

Комментируя произошедшее, высокопоставленный сотрудник администрации заявил «Ъ-Волга», что «все это произошло очень быстро, как снег на голову. Мы должны во всем разобраться».

«Не удивлюсь, если в ближайшее время состоятся и другие громкие аресты. Органам давно надо было заняться этой сферой»,— заявил господин Гусейнов.

Алексей Алексеев