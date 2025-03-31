В транспорте Екатеринбурга восстановили работу сервиса оплаты проезда по QR-коду

В общественном транспорте Екатеринбурга восстановили работу сервиса оплаты проезда по QR-кодам. Как сообщили в администрации города, проблемы возникли из-за поломки на стороне провайдера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Оплата проезда по коду была недоступна в течение нескольких часов с утра 31 марта.

Напомним, с 10 октября в Екатеринбурге в автобусах, троллейбусах и трамваях снизили стоимость проезда при оплате через систему быстрых платежей (СБП), для этого внутри транспорта приклеили таблички с QR-кодами. Сначала скидка составляла 13 руб., сейчас — 4 руб.

Ирина Пичурина