На Ставрополье в ДТП погиб 39-летний водитель

На федеральной трассе «Кавказ» в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Авария произошла на 311 километре дороги между Минеральными Водами и Невинномысском, сообщили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 39-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в ограждение. Автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Водитель, житель соседнего региона, скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Проверка по факту ДТП уже начата, уточняются детали происшествия.

«Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, что могло повлиять на тяжесть последствий»,— рассказал инспектор Госавтоинспекции города Ессентуки Аванес Балаян.

Николай Аксенов