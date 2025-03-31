В Ярославле ожидаются ночные заморозки

В Ярославле на этой неделе похолодает до -8°C, отрицательная температура ожидаются по ночам. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

День понедельника будет самым теплым на этой неделе — воздух прогреется до +16°C, уже в ночь с понедельника на вторник на улице похолодает до 0°C. Днем во вторник будет +13°C и без осадков, ночью вновь 0°C. В среду и четверг ожидается до +9°C, в среду прогнозируется небольшой дождь.

Впервые за долгое время температура опустится ниже 0°C — произойдет это в ночь со среды на четверг. В пятницу синоптики обещают до +8°C и облачную погоду, а в ночь на субботу похолодает до -5°C. В первый выходной день ожидается дождь и +5°C, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -8°C, прогнозируется снег. Днем в воскресенье в Ярославле будет +4°C, без осадков.

Алла Чижова